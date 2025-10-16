Тернопільщина в жалобі: загинув захисник Руслан Сергеєв

Сьогодні, 5 жовтня 2025 року, надійшла трагічна звістка з фронту, повідомляють в Великодедеркальській громаді. 20 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України, загинув військовослужбовець Збройних сил України Руслан Васильович Сергеєв. Він був солдатом, стрільцем-снайпером 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 4 штурмової роти 2 штурмового батальйону.

Руслан народився 22 грудня 1989 року у Великих Загаєцях, а на момент своєї загибелі проживав на Дніпропетровщині. Трагічна втрата сталася в районі населеного пункту Нове Шахове Покровського району Донецької області, де він захищав Батьківщину та її територіальну цілісність.

Панахида та похорон будуть у Великодедеркальській громаді.

Схиляємо голову в жалобі і висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя.

Вічна пам’ять і слава Герою! 🕯