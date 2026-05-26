Семеро невідомих захисників України: у Тернополі проведуть чин прощання

У Тернополі відбудеться чин прощання із сімома невідомими захисниками України, які загинули внаслідок російської збройної агресії.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Церемонія прощання пройде у середу, 27 травня, о 13:00 на Майдані Волі біля пам’ятника Данило Галицький.

«Їхні імена, на жаль, не вдалося встановити. Тому для кожного із них наша Тернопільська громада має стати родиною – яка з гідністю, честю та глибокою шаною проведе полеглих в останню дорогу», — йдеться у зверненні.

Після завершення ритуалу скорботний кортеж «На щиті» рухатиметься маршрутом: Майдан Волі – вул. Руська – вул. Степана Бандери – вул. 15 Квітня – кільце виїзду на Збараж.

Жителів міста закликають вийти на вулиці та створити коридор вдячності й пошани для полеглих воїнів.

Поховають невідомих захисників у Київ на Національному військовому меморіальному кладовищі.