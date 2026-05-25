У Тернополі на місяць зупинять дві котельні: частина міста без гарячої води
У Тернополі з 25 травня по 1 липня 2026 року тимчасово зупинять роботу двох котелень — на вулицях Івана Франка та Лозовецькій. Через це частина мешканців міста залишиться без гарячої води.
Як повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», призупинення роботи пов’язане з підготовкою теплових мереж до опалювального сезону 2026–2027 років та проведенням гідравлічних випробувань.
У підприємстві зазначають, що на цей період буде тимчасово припинене постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу від цих котелень.
Без гарячого водопостачання залишаться мешканці будинків за адресами:
📍 котельня на вул. Лозовецькій:
- вул. Лозовецька, 3.
📍 котельня на вул. Івана Франка (ЦТП):
- вул. За Рудкою, 14;
- вул. Соломії Крушельницької, 1, 1-А;
- вул. Івана Котляревського, 1;
- вул. Броварна, 21;
- вул. Данила Нечая, 4;
- вул. Олени Кульчицької, 7;
- вул. Руська, 33, 37.
У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» перепрошують за тимчасові незручності та просять мешканців із розумінням поставитися до проведення ремонтних і профілактичних робіт.