У Тернополі на місяць зупинять дві котельні: частина міста без гарячої води

У Тернополі з 25 травня по 1 липня 2026 року тимчасово зупинять роботу двох котелень — на вулицях Івана Франка та Лозовецькій. Через це частина мешканців міста залишиться без гарячої води.

Як повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», призупинення роботи пов’язане з підготовкою теплових мереж до опалювального сезону 2026–2027 років та проведенням гідравлічних випробувань.

У підприємстві зазначають, що на цей період буде тимчасово припинене постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу від цих котелень.

Без гарячого водопостачання залишаться мешканці будинків за адресами:

📍 котельня на вул. Лозовецькій:

вул. Лозовецька, 3.

📍 котельня на вул. Івана Франка (ЦТП):

вул. За Рудкою, 14;

вул. Соломії Крушельницької, 1, 1-А;

вул. Івана Котляревського, 1;

вул. Броварна, 21;

вул. Данила Нечая, 4;

вул. Олени Кульчицької, 7;

вул. Руська, 33, 37.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» перепрошують за тимчасові незручності та просять мешканців із розумінням поставитися до проведення ремонтних і профілактичних робіт.