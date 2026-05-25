Як доглядати за генератором між запусками

Між запусками техніка потребує чистого корпуса, сухих кабелів, свіжої оливи і нормального місця зберігання. Після аварійних відключень інверторні генератори краще оглядати одразу на холодному корпусі, щоб не пропустити пил, підтікання або пошкодження дроту. Короткий журнал мотогодин допомагає вчасно міняти витратники. Поряд із технікою тримають лійку, рукавички, ганчірку, інструкцію і запасний подовжувач потрібного перерізу.

Що зробити після вимкнення двигуна

Споживачі від’єднують до зупинки, потім агрегат кілька хвилин працює без навантаження і поступово охолоджується. Пальне не доливають одразу, бо гарячі частини можуть нагріти пари біля горловини. Після охолодження корпус протирають, прибирають пил з вентиляційних отворів і дивляться, чи немає підтікань. Кабелі змотують без заломів, вилки тримають сухими, а подовжувач кладуть так, щоб на нього не тиснули важкі речі. Після кожного циклу перевіряють:

рівень оливи;

щільність кришки бака;

чистоту повітряного фільтра;

стан свічки за графіком;

сухість розеток;

відсутність запаху пального;

цілісність кабелю.

Такий огляд займає кілька хвилин і швидко показує дрібні несправності. Результат краще записати в журнал мотогодин після охолодження.

Як безпечно зберігати генератор

Місце має бути сухим, прохолодним і провітрюваним, подалі від відкритого вогню, батарей та харчових запасів. Для довгої паузи паливо зливають або використовують стабілізатор, якщо це дозволяє інструкція конкретної моделі. Агрегат не накривають щільною плівкою відразу після роботи, бо під нею збирається конденсат. Перед наступним стартом достатньо оглянути корпус, перевірити рівні й дати двигуну попрацювати без навантаження.

Раз на кілька тижнів корисно робити короткий тестовий запуск, якщо виробник дозволяє такий режим. Старе пальне не залишають у баку на місяці, бо воно втрачає властивості і може ускладнити наступний старт. Свічку оглядають за графіком, очищають лише способом, який описаний в інструкції конкретної моделі. Якщо агрегат стоїть у підсобці, поруч не кладуть фарбу, розчинники, папір або легкозаймисті матеріали.

Перед сезоном відключень варто перевірити каністру, подовжувач і запас витратників, щоб не шукати їх у темряві. Пил із решіток прибирають сухою щіткою або способом, який дозволений в інструкції. Після зберігання агрегат не навантажують одразу, спершу слухають оберти і дивляться на вихлоп. Окремий чохол від пилу використовують лише на холодному корпусі.