На війні загинув захисник Василь Гаврилюк з Тернопільщини

Василь Михайлович народився 17 лютого 1970 року. У січні 2026 року прийняв рішення стати на захист України та був мобілізований до лав Збройних Сил України. Служив стрільцем другого стрілецького відділення третього стрілецького взводу восьмої стрілецької роти військової частини А7033.

18 травня 2026 року під час проходження військової служби в районі населеного пункту Іванівка Охтирського району Сумської області життя воїна трагічно обірвалося.

У скорботі залишилися батьки , дружина, доньки та четверо онуків.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі.