Вночі вулиці Тернополя від пилу та бруду прибирали дві одиниці техніки

У Тернополі тривають роботи з прибирання вулично-дорожньої мережі від пилу та бруду. Для підвищення ефективності спеціалізована техніка працює у нічний час, коли інтенсивність руху транспорту значно менша.

Зокрема, цієї ночі на дорогах міста було задіяно дві підмітально-прибиральні машини «Скандія». Одна з них очищала вулиці: Бродівську, Дениса Лукіяновича, Промислову, Лозовецьку та Фабричну. Ще одна одиниця техніки здійснювала прибирання на вулицях Володимира Лучаковського, Іванни Блажкевич та Володимира Громницького.

Комунальні служби міста продовжують планові роботи з підтримання чистоти та належного санітарного стану вулично-дорожньої мережі.