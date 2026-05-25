У тернопільських школах останні дзвоники пролунають 29–30 травня: що відомо про випускників і літні табори

У більшості шкіл Тернополя свято останнього дзвоника відбудеться 30 травня, а в закладах освіти, визначених пунктами тестування, — 29 травня. Про це під час прямого ефіру на «Ух Радіо» повідомив тернопільський міський голова Сергій Надал.

За словами міського голови, через безпекову ситуацію у місті не проводитимуть масових загальноміських заходів. Формат святкування кожна школа визначатиме самостійно залежно від можливостей укриттів та рішень адміністрації навчального закладу.

«Практично в більшості шкіл останній дзвоник відбудеться 30 травня. Зазвичай це лінійки для учнів перших, четвертих, дев’ятих та одинадцятих класів. Якщо школа має можливість розмістити всіх учнів в укриттях, тоді можуть проводити заходи для всіх класів одночасно», — зазначив Сергій Надал.

У міській раді також озвучили статистику щодо випускників. У 2026 році дев’ятий клас у Тернополі завершують 2948 учнів — це на 138 більше, ніж торік. Претендентами на свідоцтво з відзнакою є 350 школярів.

Повну загальну середню освіту цього року здобуває 1871 одинадцятикласник, що на 311 більше, ніж минулого року. За словами міського голови, зросла і кількість учнів, які претендують на документи з відзнакою.

Окремо під час ефіру говорили про літні канікули та дозвілля дітей. Попередньо канікули триватимуть традиційно — з 1 червня до 31 серпня.

У Тернополі планують організувати пришкільні табори на базі близько 20 закладів освіти. Частина таборів працюватиме з харчуванням, частина — без нього. Вартість перебування залежатиме від програми та організації харчування.

Також у місті планують оздоровити за кошти бюджету 110 дітей із соціально вразливих категорій, для яких придбають путівки до оздоровчих таборів в Україні.