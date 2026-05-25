Один був у полоні рік, інший — чотири: на Тернопільщині зустріли братів-військових
У селі Настасів зустріли двох українських військових — братів Павла та Петра Базарів, які повернулися додому після російського полону.
Про це повідомили у Великоберезовицькій селищній раді.
Павло Базар перебував у полоні понад рік, а його брат Петро — чотири роки. Після тривалих випробувань захисники повернулися до рідного села, де на них чекали рідні, друзі та мешканці громади.
Біля Будинку культури воїнів зустрічали десятки людей з українськими прапорами та квітами.
«Повернення Героїв супроводжували щирі оплески, сльози радості та теплі обійми», — зазначили у селищній раді.
У громаді подякували військовим за мужність, витримку та захист України.
«Ви пройшли через надзвичайно важкі випробування та вистояли», — йдеться у повідомленні.
У селищній раді також висловили сподівання на повернення всіх українських захисників із російського полону.