У Тернополі під час комендантської години виявили трьох нетверезих водіїв електросамокатів

У Тернополі патрульні поліцейкі під час комендантської години виявили трьох місцевих жителів, які керували електросамокатами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Як повідомили правоохоронці, усіх порушників раніше вже позбавили права керування транспортними засобами через їзду напідпитку. Попри це, двоє чоловіків та жінка знову сіли за кермо — цього разу електротранспорту.

На водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції наголошують: електросамокат відповідно до чинного законодавства також вважається транспортним засобом. Тому керування ним у стані сп’яніння тягне за собою відповідальність.

Правоохоронці закликають громадян не нехтувати правилами безпеки, адже навіть електросамокат у руках нетверезого водія може становити серйозну загрозу для інших учасників дорожнього руху.