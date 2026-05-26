У Тернополі під час комендантської години виявили трьох нетверезих водіїв електросамокатів
У Тернополі патрульні поліцейкі під час комендантської години виявили трьох місцевих жителів, які керували електросамокатами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Як повідомили правоохоронці, усіх порушників раніше вже позбавили права керування транспортними засобами через їзду напідпитку. Попри це, двоє чоловіків та жінка знову сіли за кермо — цього разу електротранспорту.
На водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У поліції наголошують: електросамокат відповідно до чинного законодавства також вважається транспортним засобом. Тому керування ним у стані сп’яніння тягне за собою відповідальність.
Правоохоронці закликають громадян не нехтувати правилами безпеки, адже навіть електросамокат у руках нетверезого водія може становити серйозну загрозу для інших учасників дорожнього руху.