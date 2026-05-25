На вулиці у Тернополі врятували жінку після раптової зупинки серця



У роботі Тернопільської бригади екстреної медичної допомоги зафіксували ще один успішний випадок серцево-легеневої реанімації.

Виклик надійшов до жінки, яка раптово втратила свідомість просто на вулиці. Ще до прибуття медиків очевидці розпочали непрямий масаж серця, що суттєво підвищило шанси на порятунок.

Після прибуття бригада констатувала раптову зупинку кровообігу та негайно продовжила реанімаційні заходи відповідно до протоколів. Під час аналізу серцевого ритму у пацієнтки виявили фібриляцію шлуночків. Медики провели дефібриляцію та продовжили серцево-легеневу реанімацію.

Завдяки злагодженим діям вдалося відновити спонтанний кровообіг. Після стабілізації стану жінку госпіталізували до профільного медичного закладу для подальшого лікування.

Медики наголошують: своєчасна допомога очевидців, швидке прибуття бригади та командна робота є вирішальними у боротьбі за життя пацієнтів.

Окрему подяку висловили лікарю О.В. Лукашенку, парамедику О.М. Баліцькій та екстреному медичному техніку Т.К. Глеху за професіоналізм і відданість справі.