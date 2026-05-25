Трагічний випадок на воді: у Тернопільському районі втопився молодий чоловік

У Залозецькій громаді на ставку стався смертельний нещасний випадок на воді — загинув 22-річний чоловік із Тернополя.

Як повідомляють у поліції, молодий чоловік відпочивав разом із друзями та рибалив. У якийсь момент він вирішив скупатися, після чого стався трагедійний інцидент.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 міста Зборів. Рятувальники дістали з води бездиханне тіло 22-річного жителя обласного центру.

«Проводиться експертиза», — зазначили у поліції.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді та не купатися у холодну пору, особливо у стані сп’яніння або у необладнаних місцях.