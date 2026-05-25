Поліція вилучила зброю, набої та гроші: що відомо про загиблого в ТЦК Тернополя

Поліцейські продовжують розслідування обставин трагедії, яка сталася у приміщенні ТЦК у Тернополі. У рамках кримінального провадження правоохоронці проводять комплекс слідчих та оперативних заходів, аби встановити всі причини та події, що передували інциденту.

Як повідомили у поліції, вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився уродженець Луганської області, 1980 року народження. За наявною інформацією, до початку повномасштабного вторгнення чоловік проживав у Харкові, а у 2022 році переїхав до Тернополя. Він орендував житло, однак офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи не мав.

Правоохоронці зазначають, що чоловік раніше не потрапляв у поле зору поліції, вів замкнений спосіб життя та майже ні з ким не спілкувався.

Під час санкціонованого обшуку в орендованому помешканні слідчі вилучили майже 200 тисяч гривень, незначну суму іноземної валюти та російських рублів, чотири мобільні телефони, а також пачку набоїв до пістолета калібру 9 мм.

За попередніми висновками експертів, вилучені набої можуть відповідати калібру кулі, якою було здійснено постріл у приміщенні вбиральні ТЦК.

Також встановлено, що зброя, з якої, ймовірно, стріляли, — перероблений під бойовий пістолет ФОРТ-14. Походження зброї наразі перевіряють правоохоронці.

Окрім цього, слідчі з’ясували, що найближчі родичі загиблого перебувають на тимчасово окупованій території України. Цю інформацію також враховують під час перевірки всіх можливих версій.

Досудове розслідування триває. Остаточні висновки у справі обіцяють оприлюднити після завершення всіх слідчих дій та проведення експертиз.