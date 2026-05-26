Когда нужно проводить профилактику клещей у собак

Клещи остаются одной из главных угроз для домашних животных в теплый сезон. Опасность заключается не только в укусах, но и в риске передачи серьезных заболеваний. Именно поэтому профилактика клещей у собак должна быть регулярной, а не только в период активных прогулок на природе. Многие владельцы начинают обработку слишком поздно. Дают препараты от клещей для собак уже после появления паразитов. На практике такой подход часто приводит к дополнительному лечению и стрессу для питомца. Намного эффективнее заранее подобрать безопасный вариант защиты с учетом возраста, веса и образа жизни собаки.

Когда начинать обработку



Ошибочно считать, что клещи активны только летом. В реальности паразиты могут появляться уже ранней весной, когда температура поднимается выше +5°C. В некоторых регионах риск сохраняется до поздней осени.

Особенно внимательными стоит быть владельцам собак, которые:

Часто гуляют в парках и лесопосадках. Контактируют с другими животными. Живут в частном доме. Регулярно ездят на дачу или природу.

В таких случаях защита собак от блох и клещей должна быть практически непрерывной. Современные ветпрепараты позволяют поддерживать длительное действие без сложных схем применения.

Какие средства используют для профилактики

Сегодня владельцам доступны разные средства от блох и клещей для собак. Выбор зависит от особенностей животного и рекомендаций ветеринара. Чаще всего используют:

таблетки;

капли на холку;

специальные ошейники;

спреи;

комбинированные средства от паразитов.

Особой популярностью пользуются таблетки с длительным действием. Например, Симпарика применяется для регулярной профилактики и помогает снизить риск заражения после укуса клеща. Такой формат удобен тем, что собаке не нужно ограничивать купание или прогулки после обработки.

При выборе важно обращать внимание не только на цену. Безопасный состав, оригинальный препарат и репутация производителя напрямую влияют на результат. Среди популярных брендов часто выбирают продукцию компаний Boehringer Ingelheim, Elanco, MSD и Zoetis.

Где покупать препараты для собак

Покупать подобные средства желательно только в проверенных местах. Это особенно важно, когда речь идет о препаратах с активными действующими веществами. Подделки могут не дать нужного эффекта или навредить здоровью собак.

Регулярная профилактика всегда обходится проще и безопаснее, чем лечение последствий укусов клещей. Именно поэтому ветеринары советуют не ждать сезона активности паразитов, а заранее выстраивать систему защиты для питомца.