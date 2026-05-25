Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: посмертну нагороду Героя отримали його сини

У День Героїв 59 родин із Тернопільщини отримали державні нагороди своїх загиблих синів, чоловіків, батьків.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня вручили і синам Героя Василя Рафальського – Віталію та Іллі.

Щоб отримати батькову нагороду, Ілля приїхав із Вінницького училища Департаменту поліції охорони, де проходить первинну професійну підготовку поліцейських, аби згодом стати в стрій поліції охорони Тернопільщини.

Ілля розповідає, що його батько служив від початку АТО піхотинцем і водієм. Отримав важке поранення і в 2016-му повернувся додому. Працював за кордоном, а під час відпусток завжди проходив навчання, щоб не втрачати військової виправки.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Василь Рафальський перебував у Польщі. «Тато сказав, що не буде сидіти там, коли його хлопці в пеклі, – пригадує Ілля. – 19 квітня 2022 року він приїхав додому, а 20 квітня пішов до військкомату і став добровольцем 85-ого окремого батальйону територіальної оборони. Був кулеметником. Мав кілька важких поранень і контузій, але щоразу повертався до своїх хлопців».

Однак 28 вересня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу Василь Рафальський отримав несумісні з життям поранення і 9 жовтня його серце зупинилося. Похований Герой у рідному Старому Почаєві на Кременеччині. На фасаді школи, де він навчався, невдовзі з’явиться меморіальна дошка.