На Тернопільщині виявили понад дві сотні порушень у сфері обігу алкоголю, тютюну та пального

Серед найбільш поширених порушень – реалізація алкогольних напоїв за цінами, нижчими за встановлені державою мінімальні. Таких фактів зафіксовано 102. Ще 41 випадок стосується продажу тютюнових виробів за цінами, вищими від максимально допустимих роздрібних.

Також виявлено:

– 17 фактів виробництва, зберігання, транспортування та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, продукції без марок акцизного податку або з підробленими марками;

– 16 фактів невидачі розрахункових документів та неналежного ведення обліку товарних запасів;

– 6 фактів роздрібної торгівлі тютюновою сировиною (нікотином у наборах);

– 6 фактів необладнання та/або відсутності реєстрації витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників пального;

– 2 факти функціонування незареєстрованих акцизних складів та інші порушення.

Контроль за ринком підакцизної продукції – це не лише питання наповнення бюджету, а й захисту споживачів від небезпечної та нелегальної продукції. Продаж товарів без ліцензій, фальсифікований алкоголь чи відсутність розрахункових документів створюють ризики як для економіки держави, так і для здоров’я громадян.