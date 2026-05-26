09:20 | 26.05.2026
На Тернопільщині виявили понад дві сотні порушень у сфері обігу алкоголю, тютюну та пального

Redaktor

У ході проведених перевірок фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області виявили 213 порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального. Як результат – донараховано 6,5 млн грн штрафних (фінансових) санкцій.

Серед найбільш поширених порушень – реалізація алкогольних напоїв за цінами, нижчими за встановлені державою мінімальні. Таких фактів зафіксовано 102. Ще 41 випадок стосується продажу тютюнових виробів за цінами, вищими від максимально допустимих роздрібних.

Також виявлено:

– 17 фактів виробництва, зберігання, транспортування та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, продукції без марок акцизного податку або з підробленими марками; 

– 16 фактів невидачі розрахункових документів та неналежного ведення обліку товарних запасів; 

– 6 фактів роздрібної торгівлі тютюновою сировиною (нікотином у наборах); 

– 6 фактів необладнання та/або відсутності реєстрації витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників пального; 

– 2 факти функціонування незареєстрованих акцизних складів та інші порушення.

Контроль за ринком підакцизної продукції – це не лише питання наповнення бюджету, а й захисту споживачів від небезпечної та нелегальної продукції. Продаж товарів без ліцензій, фальсифікований алкоголь чи відсутність розрахункових документів створюють ризики як для економіки держави, так і для здоров’я громадян.

