У Тернополі ДСНС шукає саперів, рятувальників і водіїв спецтехніки

У Тернопільський аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС оголосив набір нових працівників до команди фахівців різних напрямків.

Як повідомляють у ДСНС Тернопільщини, вакансії відкриті для кандидатів, які готові працювати в рятувальній сфері та брати участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

Серед актуальних позицій:

сапери та водії-сапери

рятувальники

водії та оператори спецтехніки

кінологи

фахівці піротехнічного та гуманітарного розмінування

представники командного складу

У службі зазначають, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільне грошове забезпечення, професійне навчання та можливість долучитися до роботи, яка щодня допомагає рятувати життя.

📍 Адреса набору: м. Тернопіль, вул. Київська, 21

🕘 Графік: понеділок–п’ятниця, 09:00–18:00

У ДСНС наголошують, що служба відкрита для всіх, хто готовий працювати в команді та робити Україну безпечнішою.