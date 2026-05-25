Багато поліції та слідчих: у Тернопільському ТЦК та СП проводять обшуки

У Тернополі у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводять обшуки та слідчі дії після трагічного інциденту, який стався 23 травня.

За інформацією “Тернополян”, оперативні заходи здійснюють працівники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Біля будівлі ТЦК та СП перебуває значна кількість правоохоронців, на місці працюють слідчі та оперативники. Що саме стало причиною слідчих дій — офіційно наразі не повідомляють. Деталі та офіційні коментарі очікуються згодом.

Нагадаємо, 23 травня на території Тернопільського обласного ТЦК та СП помер 46-річний місцевий житель.

Інформацію про інцидент підтвердили у ТЦК та СП та поліції.

За даними територіального центру комплектування, близько 19:00 чоловіка запросили до приміщення для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати та зачинився зсередини.

«За інформацією установи, там чоловік здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане поранення виявилося смертельним», — повідомляється у матеріалах справи.

У ТЦК зазначили, що після виявлення чоловіка працівники викликали правоохоронців та медиків, а до приїзду швидкої намагалися надати допомогу. Втім, врятувати його не вдалося.

За попередньою інформацією поліції, чоловік здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «самогубство».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.