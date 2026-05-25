«Економічний тариф 26–32 грн»: Сергій Надал озвучив можливі нові ціни на транспорт у Тернополі
У Тернополі розглядають можливість коригування тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це під час прямого ефіру у Facebook заявив міський голова Сергій Надал.
Він нагадав, що нинішній тариф був запроваджений як тимчасовий і становить:
-
15 грн — при оплаті карткою тернополянина
-
17 грн — при оплаті транспортною карткою
-
20 грн — при оплаті банківською карткою
За словами Надала, ціна була встановлена через різке зростання вартості електроенергії та пального, однак наразі витрати перевізників продовжують зростати.
«Ціни на електроенергію та пальне не зменшилися, а навпаки зростають. Це збільшує збитки перевізників», — зазначив він.
📊 Який може бути новий тариф
За попередніми розрахунками перевізників, економічно обґрунтована вартість проїзду може становити:
-
26–32 грн — автобус
-
не менше 32 грн — тролейбус
Наразі управління транспорту замовило незалежний аудит, який має перевірити ці розрахунки.
Також 29 травня заплановані громадські слухання у приміщенні «Електротрансу», де обговорюватимуть можливі зміни тарифу.
👥 Пільги залишаться
Міський голова наголосив, що Тернопіль зберігає повний пакет пільг:
-
безкоштовний проїзд для пенсіонерів
-
безкоштовно для студентів та учнів
-
безкоштовний проїзд для учасників бойових дій
-
безкоштовні пересадки протягом 30 хвилин
«Навіть у разі зміни тарифу соціально вразливі категорії не постраждають», — підкреслив Надал.
💰 Бюджет і компенсації
За його словами, місто щороку витрачає понад 250 млн грн на компенсацію збитків перевізникам. Водночас держава, як зазначається, не компенсувала різницю в тарифах, хоча мала це робити.
🚌 Окрема тема: чому зростає ціна проїзду
У Тернополі пояснили, що підвищення вартості проїзду є загальноукраїнською тенденцією через подорожчання пального та електроенергії.
За словами міського голови Сергій Надал, тариф у 15–20 грн є одним із найнижчих в Україні, тоді як у інших містах ціни вже суттєво вищі:
-
Львів — близько 30 грн
-
Луцьк — 24 грн
-
Ужгород — 20–23 грн
-
Чернівці — 20 грн
«Сьогодні 15–17 гривень у Тернополі — це найнижчий тариф серед міст України», — зазначив він.
📌 Що далі
-
триває аудит економічних розрахунків
-
проводяться громадські слухання
-
остаточне рішення щодо тарифу ще не ухвалене
-
пріоритет — збереження пільг для вразливих категорій населення
Ми вже писали про те, що лише 42% пасажирів платять за проїзд: у Тернополі пояснили необхідність підвищення тарифів.