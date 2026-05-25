«Економічний тариф 26–32 грн»: Сергій Надал озвучив можливі нові ціни на транспорт у Тернополі

У Тернополі розглядають можливість коригування тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це під час прямого ефіру у Facebook заявив міський голова Сергій Надал.

Він нагадав, що нинішній тариф був запроваджений як тимчасовий і становить:

15 грн — при оплаті карткою тернополянина

17 грн — при оплаті транспортною карткою

20 грн — при оплаті банківською карткою

За словами Надала, ціна була встановлена через різке зростання вартості електроенергії та пального, однак наразі витрати перевізників продовжують зростати.

«Ціни на електроенергію та пальне не зменшилися, а навпаки зростають. Це збільшує збитки перевізників», — зазначив він.

📊 Який може бути новий тариф

За попередніми розрахунками перевізників, економічно обґрунтована вартість проїзду може становити:

26–32 грн — автобус

не менше 32 грн — тролейбус

Наразі управління транспорту замовило незалежний аудит, який має перевірити ці розрахунки.

Також 29 травня заплановані громадські слухання у приміщенні «Електротрансу», де обговорюватимуть можливі зміни тарифу.

👥 Пільги залишаться

Міський голова наголосив, що Тернопіль зберігає повний пакет пільг:

безкоштовний проїзд для пенсіонерів

безкоштовно для студентів та учнів

безкоштовний проїзд для учасників бойових дій

безкоштовні пересадки протягом 30 хвилин

«Навіть у разі зміни тарифу соціально вразливі категорії не постраждають», — підкреслив Надал.

💰 Бюджет і компенсації

За його словами, місто щороку витрачає понад 250 млн грн на компенсацію збитків перевізникам. Водночас держава, як зазначається, не компенсувала різницю в тарифах, хоча мала це робити.

🚌 Окрема тема: чому зростає ціна проїзду

У Тернополі пояснили, що підвищення вартості проїзду є загальноукраїнською тенденцією через подорожчання пального та електроенергії.

За словами міського голови Сергій Надал, тариф у 15–20 грн є одним із найнижчих в Україні, тоді як у інших містах ціни вже суттєво вищі:

Львів — близько 30 грн

Луцьк — 24 грн

Ужгород — 20–23 грн

Чернівці — 20 грн

«Сьогодні 15–17 гривень у Тернополі — це найнижчий тариф серед міст України», — зазначив він.

📌 Що далі

триває аудит економічних розрахунків

проводяться громадські слухання

остаточне рішення щодо тарифу ще не ухвалене

пріоритет — збереження пільг для вразливих категорій населення

