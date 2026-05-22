У небі з’явилася ще одна зірка. На війні загинув захисник Віталій Добринський з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Добринський Віталій Володимирович визнаний загиблим 25 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Віталія. Вічна та світла пам’ять Герою!

