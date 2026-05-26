Шахраї налякали «державною зрадою» та виманили у жительки Великогаївської громади мільйони

У Тернопільському районі жінка, повіривши шахраям, втратила понад 10 мільйонів гривень



Опубліковано 26 травня 2026 року о 10:35

Аферисти продовжують ошукувати людей, використовуючи страх, психологічний тиск та легенди про “державну зраду” і “незареєстровані кошти”. Від чергової шахрайської схеми потерпіла жителька Тернопільського району, яка втратила всі свої заощадження.



До працівників відділення поліції №2 Тернополя звернулася мешканка села Великі Гаї 1957 року народження. Жінка повідомила, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її коштами.



Як встановили правоохоронці, 11 травня близько 11:00 потерпілій у месенджері Viber зателефонував невідомий. Під час розмови чоловік представився працівником Служби безпеки України та заявив, що її родичі нібито причетні до протиправних діянь та підозрюються у державній зраді.



Зловмисник діяв впевнено та переконливо. Під приводом “перевірки” він поцікавився, чи є у помешканні якісь кошти. Потерпіла повідомила про свої заощадження та, виконуючи вказівки афериста, навіть продемонструвала їх під час відеозв’язку.



Шахрай сказав, що гроші необхідно “зареєструвати” і переконав жінку передати їх кур’єру, а після перевірки їх повернуть власниці.



Того ж дня близько 22:00 потерпіла віддала невідомому чоловікові пакет із грошима – 113 300 доларів США та 102 000 євро. У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили особу кур’єра й вилучили частину коштів. Наразі правоохоронці з’ясовують місцеперебування організатора незаконних заробітків.



За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.



Поліцейські наголошують, що працівники правоохоронних органів чи спецслужб ніколи не телефонують громадянам із вимогою передати гроші, “зареєструвати” заощадження або віддати кошти кур’єрам. Особливо вразливими до подібних схем залишаються люди похилого віку. Аферисти навмисно чинять психологічний тиск, лякають кримінальною відповідальністю, звинуваченнями у державній зраді чи обшуками. Їхня головна мета – змусити людину діяти швидко та без роздумів.



Правоохоронці закликають громадян провести розмови зі своїми батьками, дідусями та бабусями, пояснити їм основні шахрайські схеми та наголосити, що у разі подібних дзвінків не можна повідомляти стороннім особам інформацію про заощадження, адреси проживання чи передавати будь-кому гроші.



Якщо вам телефонують невідомі, представляються працівниками спецслужб, поліції чи банків та вимагають кошти – негайно припиніть розмову та зверніться на спецлінію 102.

