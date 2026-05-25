Смертельна ДТП на залізниці: на Тернопільщині загинула жінка

У Бучачі у лікарні померла жінка, яку напередодні збив потяг на залізничному перегоні Бучач – Пишківці. Обставини смертельної події встановлюють слідчі поліції.

Трагедія сталася 23 травня близько 18:10. Про інцидент на спецлінію повідомив черговий станції.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції. За попередніми даними, потяг із десятьма вагонами рухався у напрямку станції Пишківці.

«За словами машиніста, потерпілу, яка йшла у попутному напрямку колією, він побачив після того, як потяг увійшов у поворот. Через невелику відстань та значну вагу екстрене гальмування не допомогло уникнути наїзду», — йдеться в матеріалах поліції.

Після удару жінку відкинуло вбік, а потяг зупинився приблизно за 200 метрів.

Потерпілу, 1940 року народження, госпіталізували у важкому стані. Медики боролися за її життя, однак у реанімаційному відділенні вона померла.

Родичі загиблої повідомили, що жінка мала проблеми зі слухом і часто користувалася колією як скороченим маршрутом між населеними пунктами.

У поліції зазначають, що машиніст був тверезий — це підтвердила перевірка газоаналізатором «Драгер».

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці закликають громадян не перебувати на залізничних коліях, оскільки навіть екстрене гальмування не дозволяє потягу миттєво зупинитися.