13:13 | 25.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Смертельна ДТП на залізниці: на Тернопільщині загинула жінка

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
свічка,

У Бучачі у лікарні померла жінка, яку напередодні збив потяг на залізничному перегоні Бучач – Пишківці. Обставини смертельної події встановлюють слідчі поліції.

Трагедія сталася 23 травня близько 18:10. Про інцидент на спецлінію повідомив черговий станції.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції. За попередніми даними, потяг із десятьма вагонами рухався у напрямку станції Пишківці.

«За словами машиніста, потерпілу, яка йшла у попутному напрямку колією, він побачив після того, як потяг увійшов у поворот. Через невелику відстань та значну вагу екстрене гальмування не допомогло уникнути наїзду», — йдеться в матеріалах поліції.

Після удару жінку відкинуло вбік, а потяг зупинився приблизно за 200 метрів.

Потерпілу, 1940 року народження, госпіталізували у важкому стані. Медики боролися за її життя, однак у реанімаційному відділенні вона померла.

Родичі загиблої повідомили, що жінка мала проблеми зі слухом і часто користувалася колією як скороченим маршрутом між населеними пунктами.

У поліції зазначають, що машиніст був тверезий — це підтвердила перевірка газоаналізатором «Драгер».

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці закликають громадян не перебувати на залізничних коліях, оскільки навіть екстрене гальмування не дозволяє потягу миттєво зупинитися.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *