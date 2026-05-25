У Тернополі частково перекриють рух на Сахарова

У Тернополі 26 травня, буде ускладнено рух транспорту на вулиці Андрія Сахарова через проведення ремонтних робіт.

Як повідомляють у міських службах, на ділянці вже виконано нарізання ремонтних карт малою фрезою, після чого заплановане асфальтування дорожнього покриття.

Водночас ремонтні роботи на вулиці Сергія Корольова вже завершено.

Містян та водіїв просять врахувати тимчасові незручності під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху.