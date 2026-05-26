«Фест молоко 2026»: музика, ярмарок,  дегустації та підтримка війська

31 травня в етнопарку «Агроленд» відбудеться Національний фестиваль молока «Фест молоко 2026» – масштабна культурно-гастрономічна подія, яка поєднає сімейний відпочинок, професійний діалог про розвиток молочної галузі та благодійну підтримку українських військових.

Особливу увагу організатори приділяють соціальній місії заходу. Упродовж фестивалю працюватимуть волонтери благодійного фонду «Покрова», а також триватиме збір коштів на підтримку 12-ої бригади спеціального призначення «Азов». Організатори наголошують: підтримка українських захисників є невід’ємною частиною фестивалю та вдячністю тим, завдяки кому українці мають можливість жити, працювати та проводити такі події.

На гостей «Фест молоко 2026» чекає насичена програма, зокрема:

• 10:00 – початок роботи «Агроленду»

• 11:00 – офіційний старт фестивалю

• 13:00 – початок виступів на великій та малій сценах

• 12:00–18:00 – голосування за краще молоко з можливістю виграти iPhone

• 14:30–16:00 – майстер-клас від Євгена Клопотенка на головній сцені

• 16:00–18:00 – частування від Євгена Клопотенка у зоні відкритого вогню

На завершення фестивалю на великій сцені «Агроленду» виступатиме гурт «Давня казка»!

Впродовж всього дня для відвідувачів працюватимуть:

– ярмарок і тематичні виставки

– дитячий простір з активностями

– родео

– зона збивання масла

– екскурс «Де в корови молоко»

– локація «Молоко в трипільців»

– майстер-класи із сироваріння

– фотозони

– простір для сімейного відпочинку та дозвілля

Дата проведення: неділя, 31 травня 2026 року

Час: 11:00–19:00

Місце: Етнопарк сімейних вражень “Агроленд”

Вхід на територію фестивалю – звичайна вартість вхідного квитка у етнопарк в вихідний день: 500 гривень – дорослий, 450 гривень – дитячий. У вартість входить відвідування всіх локації етнопарку, фестивалю, майстер-класу Клопотенка, концертної програми тощо. Квиток дає доступ до всього, що відбувається 31 травня.

Безкоштовно для дітей віком до 3-х років, ветеранів та УБД, людей з інвалідністю 1-ї групи.

Організаторами фестивалю є “Агроленд” та АПС у співпраці зі Спілкою молочних підприємств України та Асоціацією виробників молока. Ведучий заходу – Володька (VIP Тернопіль)

Партнери фестивалю молока “Фест молоко -2026”: Ласунка, Молокія, Комо, ПСП Пісківське, Волошкове Поле, Канів, Біофарм, Карпатські Зорі, Амерікен Дейрі, Агрікрафт, Ст. Дженетикс, Галіт, Ingredients, Деражня, Канів, Kids, Яготинський, Щедра фермерська курочка, Raiffeisen Bank, Credit Agricole Bank, банк Південний