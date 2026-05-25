Розшукували з 2021 року. У Норвегії затримали банківського менеджера з Гусятина, підозрюваного в шахрайстві

На поромній пристані в норвезькому місті Крістіансанн затримали українського банківського менеджера, який зник іще у 2021 році. Його розшукували за повідомленням Інтерполу через підозру в шахрайстві з клієнтами.

Про це пише норвезьке медіа VG.

У 2021 році 45-річний чоловік керував відділенням банку в невеликому місті в Україні. У липні того року він пішов на роботу, але додому не повернувся й перестав відповідати на дзвінки. Місцеві медіа писали, що його машину згодом знайшли в іншому місті.

Ім’я чоловіка не називають, однак, ймовірно, йдеться про колишнього керівника районного відділення «ПриватБанку» в місті Гусятин на Тернопільщині Володимира Будзінського — обставини його зникнення, про які писали у 2021-му, відповідають тому, про що пише VG.

Згідно з даними МВС, Будзінського підозрюють у крадіжці, вчиненій у великих розмірах, шахрайстві та незаконних діях із документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їхнього виготовлення (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України).

Через дев’ять днів поліція вистежила менеджера в готелі в місті на іншому кінці країни. Тоді він пояснював своє зникнення проблемами в особистому житті. Однак згодом писали, що чоловік позичав гроші у людей, брав позики на чужі імена та зловживав наданим йому доступом до банківських рахунків.

Суд у Норвегії встановив, що він покинув Україну ще в липні 2021 року, і подальше місцеперебування було невідоме українській владі. У міжнародний розшук його оголосили у вересні 2025 року. Останні кілька років розшукуваний проживав у Німеччині.

Однак напередодні, 24 травня, він прибув до норвезького Крістіансанна на данському човні. Згідно з висновком суду, метою поїздки була 5-6-денна відпустка.

Сам чоловік пояснив, що знав про розшук, але нібито не знав, з ким зв’язатися щодо своєї справи. Його адвокат каже, що його клієнт був доступний як телефоном, так і електронною поштою, але не отримав жодної інформації від української влади.

У Норвегії українця взяли під варту до 21 червня. З українською владою зв’яжуться з питання екстрадиції.

