Кому принадлежит ТРЦ Respublika?

Официально известно, кто владелец Республика Парк. Это два бизнесмена: Толстунов Сергей и Хомутынник Виталий. Именно они переосмыслили концепцию ТРЦ, завершили строительство и открыли. По этой ссылке вы узнаете больше подробностей.

Что известно о Сергее Толстунове?

Во-первых, он – владелец ТРЦ Respublika. Во-вторых, он – австрийский предприниматель. В третьих, ему принадлежит австрийская компания TRAFIN Holding GmbH. Холдинг занимается инвестиционной деятельностью. Владельцы вкладывают средства в развитие жилой и гостиничной недвижимости, торговли. Именно ТРЦ Respublika Park является ключевым активом компаний. Также она владеет торговым комплексом в Австрии – Kitz Galleria.

Управление бизнесом осуществляется через группу компаний T&F, принадлежащую Толстунову. Она занимается торговлей сырьем, сельскохозяйственными товарами. Также в сфере интересов есть недвижимость, инвестиции, ИТ и консалтинг. Деятельность группы компаний распространена в странах Центральной и Восточной Европы.

Также семья Толстуновых занимается благотворительностью. Она является основателем фонда Austrian Aid Community в Австрии.

Надежные источники о владельце Республика Парк?

Она находится в Едином государственном реестре юридических лиц Украины. Также узнать, кто владелец ТРЦ Республика можно через услуги Opendatabot, YouControl. Это самые надежные источники по актуальным данным.

В каком году был открыт ТРЦ Respublika?

Он был открыт осенью 2021 года. ТРЦ расположен в Киеве: Кольцевая дорога, 1. Это очень крупный торгово-развлекательный центр, общая площадь которого составляет 300 000 кв. м.

Какие объекты расположены в ТРЦ Respublika?

В ТРЦ работает много магазинов. Более 400 известных брендов предлагают продукцию и услуги. Если проголодались, можно посетить один из 10 ресторанов. Также есть зона фудкорта на 11300 м². Развлечений здесь множество. Есть кинотеатр Multiplex, скейтпарк и роллердром TURBOXSPOT, боулинг. Рекомендуем посетить инновационный цифровой парк развлечений Neopolis. Есть магазин Сильпо, бутики группы компаний Inditex.

Особой гордостью комплекса является уникальное общественное пространство «Оазис». Только представьте себе, что среди мегаполиса есть парк живых растений. А для экстремалов предложена аэродинамическая труба высотой 20 метров.

Какой вклад вносят владельцы ТРЦ Respublika Park в экономику Украины?

ТРЦ Respublika предлагает рабочие места – их более 8 000. Также владелец Республика Парк платит налоги. Только за 2024 год им было перечислено 216,3 млн. грн. в бюджет страны, а в 2025 году этот показатель вырос до 473,7 млн. грн.

Посещаемость комплекса впечатляет – более 15 млн человек в год. С начала полномасштабного вторжения ТРЦ вместе с партнерами перечислил более 70 млн грн на благотворительность и закупку медицинского оборудования для НДСЛ «Охматдет». Отдельно следует выделить сотрудничество с реабилитационным центром TYTANOVI, помогающим ветеранам войны. Владельцы ТРЦ финансируют высокотехнологичные операции, каждая из которых стоит около 23 тыс. евро.