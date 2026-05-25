На війні загинув молодий захисник Михайло Гринів з Тернопільщини

Безжальна війна продовжує забирати молодих, мужніх і найкращих синів України…

20 травня 2026 року під час виконання бойового завдання, виконуючи службові обов’язки із захисту територіальної цілісності та суверенітету України, загинув оператор безпілотних літальних комплексів, солдат Михайло ГРИНІВ, 2000 року народження, житель міста Бучач, повідомляють у міській раді.

Життя молодого Захисника обірвалося поблизу населеного пункту Широке Запорізької області, де він мужньо боронив українську землю від російського окупанта.

Михайло був вірним сином України, справжнім патріотом, який до останнього подиху стояв на захисті рідної держави, її свободи та незалежності.

У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого воїна. Розділяємо ваш біль і сум у цю важку хвилину.

Вічна пам’ять та слава Захиснику України!