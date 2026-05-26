88-річний водій «дев’ятки» загинув після зіткнення з вантажівкою

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 травня в м. Кременець. Близько 09.00 годин на автодорозі М-19 не розминулись легковий автомобіль «ВАЗ-2109» та вантажний «Renault».

На жаль, 88-річний водій «дев’ятки», отримав травми несумісні з життям та загинув на місці ДТП.

В салоні легківки також перебувала пасажирка, яку внаслідок сильного удару затисло в понівеченому транспортному засобі. Прибулі на місце аварії рятувальники, використовуючи спеціальні інструменти, оперативно витягли бабусю з металевої пастки та передали медикам. 86-річна жінка отримала травми різної ступені важкості та була госпіталізована в лікарню.