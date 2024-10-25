Сьогодні, 25 жовтня, День народження святкує фонд БФ «Створені Перемагати». Їм два роки.

Засновниця фонду Майя Юркевич розповідає, що за цей час вони досягли чудових результатів, постійно перебуваючи на звʼязку із захисниками та забезпечуючи їх бойовими пташками. І не тільки.