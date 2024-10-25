Зібрав понад 8 мільйонів гривень для захисників, – БФ «Створені Перемагати» святкує День народження
Сьогодні, 25 жовтня, День народження святкує фонд БФ «Створені Перемагати». Їм два роки.
Засновниця фонду Майя Юркевич розповідає, що за цей час вони досягли чудових результатів, постійно перебуваючи на звʼязку із захисниками та забезпечуючи їх бойовими пташками. І не тільки.
- За два роки наш Фонд зібрав понад 8 мільйонів гривень. Ці мільйони ми перетворили на 3 комплекси БПЛА ‘Валькірія’ + 2 додаткові літаки, 3 прилади нічного бачення, 2 приціли та 90 FPV-дронів. Але ми б не змогли досягнути цього без вас. Ми дякуємо кожному, хто підтримував нас і продовжує це робити. Ваша підтримка дозволяє нам, «СТВОРЕНИМ ПЕРЕМАГАТИ”, виконувати свої головні завдання – забезпечувати наших воїнів необхідним на гарячих напрямках.
Продовжуємо, якби важко не було! РАЗОМ – МИ СИЛА!
Вітання приймають у винні донатів
Гривневий рахунок
UA643052990000026000033303711
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