Колектив лікарні розглядає дане звернення та звертається до Тернопільської обласної ради із проханням поновити на посаді генерального директора (головного лікаря) Григорія Івановича КОРИЦЬКОГО.

У випадку відмови, колектив лікарні залишає за собою право на мирні протести згідно Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Нгадаємо, у Тернополі назріває новий скандал за землю дитячої лікарн. Вже рік нове керівництво обласної ради заглядається на півтора гектара землі біля Тернопільської обласної дитячої лікарні, що на вулиці Сахарова. Сотка землі під забудову там коштує 20 тисяч доларів – питання на 3 мільйони доларів.