21:01 | 25.10.2024
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Пантеон Героїв 

Мужньо захищаючи Батьківщину, загинув Валерій Стецький

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На передовій, мужньо захищаючи Батьківщину, загинув військовий, тернополянин Валерій Андрійович Стецький, повідомляють у навчальному закладі.

Його життя обірвалося 21 жовтня в Донецькій області.

Прощальна Панахида відбудеться 25 жовтня 2024р. в Домі Печалі о 19.00
(вул. Микулинецька, м. Тернопіль) Чин похорону – 26 жовтня о 11.00

Це величезна втрата для нашого міста і всієї України. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Назавжди в наших серцях.

Вічна йому пам’ять.

 

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