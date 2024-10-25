Мужньо захищаючи Батьківщину, загинув Валерій Стецький

На передовій, мужньо захищаючи Батьківщину, загинув військовий, тернополянин Валерій Андрійович Стецький, повідомляють у навчальному закладі.

Його життя обірвалося 21 жовтня в Донецькій області.

Прощальна Панахида відбудеться 25 жовтня 2024р. в Домі Печалі о 19.00

(вул. Микулинецька, м. Тернопіль) Чин похорону – 26 жовтня о 11.00

Це величезна втрата для нашого міста і всієї України. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Назавжди в наших серцях.

Вічна йому пам’ять.