Чомусь питання фізіології в українському суспільстві завжди були серед делікатних. І “жахливе” слово “клімакс” — теж із цього списку. Не секрет, що для багатьох цей абсолютно природний процес асоціюється зі старістю. Наближаючись до 50, жінки дедалі частіше відчувають страхи, викликані майбутньою менопаузою. Чи справді варто цього боятися? Як поводитися, аби “відтермінувати” клімакс? Як мінімізувати ризики втратити здоров’я? Про це та інше кореспондент “Погляду” спілкувалася із лікарем акушер-гінекологом перинатального центру комунального некомерційного підприємства “Тернопільська міська клінічна лікарня № 2”, лікарем вищої категорії Наталією Хащевською.

Наталіє Григорівно, у нашому суспільстві клімакс все ще заведено порівнювати із захворюванням. Жінки з одного боку бояться менопаузи, з іншого – ніби намагаються не помічати ознак наближення клімактеричного періоду. За вашими спостереженнями, чому так?

Клімакс — це звичайний фізіологічний стан організму жінки, який виникає орієнтовно після 50 років. Він характерний відсутністю менструації, зміною гормонального фону. Треба визнати, клімакс — це проблема жінок, однак з нею до лікаря звертаються дуже мало. Я думаю, це пов’язано з тим, що жінки у такому віці себе мало люблять, “перемикають” увагу на дітей, внуків, дачу… Тоді, коли треба більше любити якраз себе і думати про те, що якщо є якісь зміни у загальному стані, їх можна коригувати, аби жити спокійно і радісно.

Буває в одних жінок клімакс настає порівняно рано, а в інших доволі пізно…

Так, буває дуже по-різному. Прикметно, що останніми роками клімакс “постарів”. І це добре явище. Зараз він найчастіше зустрічається у 46-53 роки.

Що конкретно сигналізує про початок клімаксу?

Припиняється менструація, або є її тривалі затримки. Жінка відчуває незначні запаморочення, “припливи” (відчуття жару і почервоніння шкіри голови, обличчя, шиї, грудей, яке триває від 2 до 5 хвилин), перепади артеріального тиску, погано спить, емоційно нестійка.

Клімакс сам по собі — це фізіологічне явище, але коли виникають уже “припливи” та інші неприємні симптоми, то це вже називається патологічним клімаксом, який вимагає медичної корекції. У 10% жінок, приміром, після припинення менструації жодних інших симптомів клімаксу немає. У декого це складний і неприємний період. Своєчасне звернення до гінеколога дасть змогу жити якісно і мінімізувати ризики серйозно захворіти.

Мабуть, жінки бояться, що гінеколог призначить їм гормональні препарати, тому уникають візиту до нього…

Зараз є дуже багато не гормональних препаратів. Якщо жінка скаржиться на симптоми патологічного клімаксу, у більшості випадків, спочатку їй призначаються заспокійливі препарати. У цих медикаментах немає гормонів, а є лише заспокійливі компоненти.

Бувають випадки коли потрібно призначити препарати, де є мікродози гормонів, вони зовсім не шкідливі і боятися їх не слід.

Цікаво, що в європейських країнах, наприклад, в Італії та Греції, жінки менструюють і до 70 років — вони п’ють спеціальні гормональні препарати, які продовжують клімактеричний період. Як на мене, це “палка з двома кінцями”. Кожна жінка індивідуально повинна порадитися з лікарем, що і як приймати, але препарати, які відтерміновують клімакс дійсно є й вони мають свої переваги. Але їх призначають ще тоді, коли менструація відбувається природним чином.

Як часто слід відвідувати гінеколога у період клімаксу?

Кожна жінка повинна відвідувати гінеколога бодай раз в рік, краще — двічі, навіть якщо нічого не турбує. Важливо разом із лікарем слідкувати за перепадами гормонального фону, аби уникнути загострення різних хвороб, які можуть з’явитися на цьому тлі: серцево-судинні захворювання, онкологічні, хвороби шлунково-кишкового тракту. Але наприклад, фіброміома матки, яка дуже часто буває у жінок (за статистикою, — у кожної п’ятої, – ред.) під час настання клімактеричної аменореї, тобто повного припинення менструації, як правило, розсмоктується.

Як жінці пережити цей нелегкий період? Що має робити при цьому чоловік?

Жінки дуже бояться, що з настанням клімаксу зміняться їхні сексуальні стосунки з чоловіком. І даремно. Насправді, нічого особливого не відбувається. Зміни здебільшого є лише на психологічному рівні.

Добре в цей період пити м’яту, мелісу, ромашку, старатися не нервуватися, знаходити собі заняття до душі — наприклад, вишивати, доглядати за квітами, садом. Але фізичні навантаження обов’язково мають бути помірними. Також важливо не допускати збільшення ваги тіла. Слід тренувати пам’ять — наприклад, розгадувати кросворди, а ще раджу своїм пацієнтам дієвий спосіб тримати пам’ять у тонусі, запам’ятовуючи номери мобільних телефонів.

Чоловік повинен підтримувати свою жінку і розуміти причину її дратівливості, яка з часом минає. Раз вже чоловік дожив із жінкою до таких років, думаю, вони гідно прийдуть цей етап.

Нагадаю, стан здоров’я можна коригувати, відтак почувати себе в цей особливий період комфортно.

Існує міф, що з початком клімаксу погіршується якість сексуальних стосунків…

У зв’язку з тим, що під час клімаксу відбувається падіння рівня жіночих статевих гормонів, з’являється незначна сухість у вагіні, що викликає певні незручності. Але зараз є дуже багато препаратів, які легко і недорого розв’язують цю проблему — це лубриканти — спеціальні гелі, які зволожують піхву.

На бажання жінки до сексу клімакс ніяк не впливає, адже рівень естрогенів залишається таким самим, як і був.

Перевагою клімаксу є той момент, що жінка перестає переживати про можливу вагітність…

Так, це дуже позитивно впливає на жінку. Вона спокійніша, розслабленіша, що теж позитивно впливає на сексуальні стосунки. Перед початком клімаксу жінка майже не може завагітніти: овуляторних циклів, коли жінка може завагітніти, дуже мало — 2 дні у пів року.

Чи існує чоловічий клімакс?

Це правда. Він настає, як правило, після 50 років, хоча може проявитися й раніше. Характеризується зниженням чоловічого статевого гормону тестостерону.

Дякую за розмову, Наталіє Григорівно! Сподіваюся, завдяки цьому інтерв’ю жінки переконалися, що клімакс – це всього лише один з етапів життя і зробити його легким цілком під силу кожній жінці.

Довідково: Наталія Григорівна Хащевська — лікар акушер-гінеколог перинатального центру комунального некомерційного підприємства “Тернопільська міська клінічна лікарня №2”, лікар вищої категорії. Працює у жіночій гінекології та чергує в стаціонарі.

Народилася у Львові, навчалася у спеціальній школі при університеті імені Івана Франка. Свого часу переїхала із батьками у Тернопіль. Із червоним дипломом закінчила тут медичний інститут (тепер – ТНМУ ім. І. Горбачевського – ред). Спочатку працювала у профілакторії, а пізніше перейшла у Тернопільську міську лікарню номер №2, де працює дотепер.

Підготувала Ірина Гайсюль.

Фото авторки.