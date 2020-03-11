У Тернополі припинили навчання у школах та вищих навчальних закладах. Садочки ще два дні працюватимуть

У Тернополі тимчасово призупинили навчальні заняття у школах та вищих навчальних закладах з 12.03. по 03.04.2020 включно. Проте, впродовж 12 та 13 березня працюватимуть садочки. Про це повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, на сьогоднішній день немає ні однієї групи та класу, які б закрили через захворювання.

Але оскільки є серйозні ризики і ми переживаємо за наших тернополян прийнято рішення припинити із завтрашнього дня (12 березня, – прим. ред.) навчання в школах, в закладах професійно-технічної освіти. Вчителі та вихователі будуть працювати на своїх місцях.





Впродовж четверга та п’ятниці у дитячих садочках будуть облаштовані групи тимчасового перебування дітей для тих батьків, які не мають де подіти дітей.

Нагадаємо, сьогодні уряд запровадив загальнонаціональний карантин, аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.