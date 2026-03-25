У Тернополі чоловік із сокирою погрожував ТЦК і кинув запальні пляшки у службовий автомобіль

25 березня близько 14:00 у Тернополі стався інцидент із погрозами на адресу групи оповіщення Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До поліції надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував фізичною розправою військовослужбовцям та правоохоронцям. На місце оперативно прибули додаткові екіпажі поліції та спецпризначенці.

Як встановили правоохоронці, під час перевірки документів у гаражному кооперативі один із чоловіків відреагував агресивно — погрожував сокирою та кинув у службовий автомобіль дві пляшки з невідомою сумішшю, одну з яких підпалив. Після цього він зачинився в гаражі.

Завдяки перемовинам із поліцейськими чоловік вийшов із приміщення. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зловмисником виявився 56-річний житель Тернополя, який перебував у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі триває встановлення всіх обставин події. Також вирішується питання щодо затримання чоловіка відповідно до ст. 208 КПК України.