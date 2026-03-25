Благовіщення на Тернопільщині: традиції, прикмети та духовний зміст

НА БЛАГОВІЩЕННЯ ПТИЦЯ ГНІЗДА НЕ ЗАВИВАЄ, ДІВЧИНА КОСИ НЕ ЗАПЛІТАЄ…

25 березня одне з дванадесятих свят – Благовіщення, згадуючи подію, коли архангел Гавриїл сповістив Пресвятій Діві Марії радісну звістку, що через Неї народиться Життєдавець, і Вона стане Матір’ю Сина Божого, Спасителя світу.

Радісних та обнадійливих новин чекають щохвилини й усі українці. І, звичайно, що найкращою звісткою для українців було би завершення війни, настання всепереможного миру.

Справді, на свято Благовіщення на Тернопільщині не раз відбувалися дива, зокрема 11 років тому у церкві святої Покрови у Бучачі було відкрито змінну ікону Цариці Неба і Землі, яка століттями була схована під іконою Святої Покрови, що розміщена на центральному вівтарі храму, який присвячений Богородиці.

Ікона ця дуже символічна, аналогів якій немає в іконографії. Добре збереглася, бо була схована в темноті, тож кольори не потьмяніли. Про існування ікони було відомо скоріше, однак був зруйнований механізм, який піднімав і опускав ікони. «Царицю Неба і Землі» урочисто, при великому скупченні людей, піднімають на вівтарі один раз на рік – на Благовіщення.

Також цього дня у деяких населених пунктах нашого краю – храмові свята, зокрема: у Великих Млинівцях на Кременеччині, Торське на Заліщанщині, Латківці на Борщівщині, Криволука на Чортківщині та ін.

Традиційно на Благовіщення Пресвятої Богородиці відвідують храми. В церкві також освячують зерно та насіння, яке пізніше будуть використовувати для вирощення нового урожаю.

На Благовіщення наші прадіди проводили очисний обряд – відпускали птахів на волю, що символізувало звільнення, дароване Богом людям, від гріха і смерті. Щоб очистити житло від злих сил, наші предки палили свічки в домівках. В Україні споконвіку на Благовіщення збиралися сільські громади на віча, під час яких вирішували, хто й коли оброблятиме ниви вдовам і сиротам. Також церква тільки вітає допомогу ближньому, особливо якщо це люди похилого віку або хворі.

Цього дня всяка робота вважалася гріхом. Дівчатам навіть не дозволялося розчісуватися в цей день – вважалося, що так коротшає життя – на Благовіщення птиця гнізда не завиває, дівчина коси не заплітає.

Наші прадіди вважали, що після Благовіщення ластівки, які символізують радість і відродження, прилітають з вирію, сповіщаючи про прихід весни. Народна мудрість каже: «На Благовіщення Бог благословляє все живе, і ластівки приносять нове життя».

Також від Благовіщення розпочинали розмальовувати писанки.

Вважали, що цього дня не можна нічого і нікому позичати, інакше будинок стане бідний. І, мабуть, всі знають, що «яка погода на Благовіщення – така й на Великдень».

На фото: ікона у кафедральному соборі Різдва Христового м. Тернополя

Віктор Уніят