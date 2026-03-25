У Тернополі виявили унікальний рукописний Ірмологіон XVII–XVIII століття

У фондах наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка виявили та каталогізували унікальний український рукопис — нотолінійний Ірмологіон (Ірмолой), повідомляють у навчальному закладі.

Знахідку здійснив кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства Богдан Жулковський. Рукопис створений у Галичині наприкінці XVII — у першій половині XVIII століття та раніше зберігався у Коломиї.

Науковець провів первинне кодикологічне та палеографічне дослідження пам’ятки, описав її структуру та зміст. У рукописі зафіксовано різні літургійні жанри — тропарі, стихири, богородичні, антифони, а також піснеспіви Літургій Іоанна Златоуста і Григорія Двоєслова.

Серед музичних стилів представлені київський та болгарський наспіви. Текст написаний півуставом, а музична частина зафіксована київською п’ятилінійною квадратною нотацією, яка добре збереглася та є читабельною.

Невдовзі у репозитарії університету планують оприлюднити фотокопію цього рукопису.