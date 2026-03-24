Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи на Тернопільщині?

О 13:54 Повітряні сили попередили Тернопіль та область про загрозу російського удару – лунали звуки повітряної тривоги. Вже о 14:42 у телеграм пабліках з’явилась інформація про нібито вибухи на Тернопільщині.

О 15:01 монітори писали, що у напрямку Чорткова, що у області, летить щонайменше 6 ворожих ударних безпілотників.

О 15.33 у соцмережах пишуть, що чутно вибухи.

Після 16:00 на Тернопільщині знову прогриміла низка гучних вибухів. Місцеві телеграм-канали пишуть про густий стовп чорного диму у небі.

16.25 💡В області фіксуються перебої зі світлом



Ще 1 БпЛА курсом на Залізці

16.39 Про ситуацію в області повідомив начальник Тернопільська обласна військова адміністрація Тарас Пастух.

За його словами, повітряна тривога триває, в області працюють сили протиповітряної оборони. Фіксується збиття ворожих повітряних цілей.

17.00 У Тернополі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив начальник Тернопільська обласна військова адміністрація Тарас Пастух.

Очільник області закликає мешканців не ігнорувати небезпеку та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Наразі наслідки та масштаби атаки встановлюються.