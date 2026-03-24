Ніяких штрафів за кожен пропуск: що потрібно знати батькам про оновлені правила обліку учнів

Батькам не варто панікувати через чутки про штрафи за прогули дітей, заспокоює Начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Василь Богдан. У мережі поширюють «страшилки», нібито поліція стежитиме за школярами, а за кожен пропущений урок батьків автоматично штрафуватимуть.

Що сталося насправді

Уряд оновив правила обліку учнів (постанова № 241), але їхня мета — не карати батьків за поодинокі пропуски або хворобу дитини. Основний акцент документу — контроль за дітьми, які взагалі не відвідують школу тижнями без поважних причин або «випали» з освітнього процесу, про яких школа не має жодної інформації.

Чи прийде поліція через прогули?

Ні. Школа звертається до служби у справах дітей та ювенальної поліції лише у крайніх випадках — коли дитина системно не навчається, а батьки не виходять на зв’язок. Це робиться виключно для захисту права дитини на освіту та безпеку.

Практичні поради для батьків

Зберігайте спокій. Якщо дитина хворіє або залишається вдома з поважних причин — просто повідомте вчителя. Адмінвідповідальність існує, але вона стосується серйозних випадків занедбаності (ст. 184 КУпАП), а не звичайних шкільних буднів. Фільтруйте інформацію. Не поширюйте «гучні заголовки» без перевірки.

Василь Богдан наголошує: мета змін — захистити дітей та забезпечити їхнє право на освіту, а не штрафувати батьків.