З 1 квітня куб води для мешканців із лічильниками у Залізцях коштуватиме 50 грн

Селище Залізці отримує нову можливість для покращення водопостачання: сьогодні розпочато буріння ще однієї свердловини на новому місці. Роботи мають на меті збільшити обсяги води для жителів, де нині її часто не вистачає.

Про це повідомив голова Залозецької селищної ради Андрій Нога, який також подякував мешканцям за активну участь у прийомі та обговорення проблемних питань водопостачання, зокрема вартості одного кубічного метра води.

З 1 квітня для споживачів із встановленими лічильниками вартість одного куба води становитиме 50 гривень замість 70 гривень. Водночас вартість водопостачання для однієї особи без лічильника залишиться на колишньому рівні. Це, за словами очільника громади, стане додатковим стимулом для встановлення лічильників.

Андрій Нога підкреслив, що селищна рада максимально сприятиме встановленню лічильників і завжди готова до конструктивного діалогу з мешканцями щодо нагальних проблем.