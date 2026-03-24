18:39 | 24.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Внаслідок атаки на Івано-Франківськ загинули двоє людей, серед постраждалих – 6-річна дитина

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У центрі Івано-Франківська внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще четверо осіб отримали поранення, серед них – 6-річна дитина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будинків. На місці працюють усі відповідні служби.

Про ситуацію повідомила голова Івано-Франківська обласна військова адміністрація Світлана Онищук, яка закликала жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях або безпечних місцях до відбою тривоги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *