Внаслідок атаки на Івано-Франківськ загинули двоє людей, серед постраждалих – 6-річна дитина

У центрі Івано-Франківська внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще четверо осіб отримали поранення, серед них – 6-річна дитина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будинків. На місці працюють усі відповідні служби.

Про ситуацію повідомила голова Івано-Франківська обласна військова адміністрація Світлана Онищук, яка закликала жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях або безпечних місцях до відбою тривоги.