На війні загинув молодий захисник Богдан Мовчанюк з Тернопільщини

Вже не одну весну українська земля стогне від смертельних ран і навіть весняне сонце світить зболено, коли додому, на щиті, повертаються Герої — молоді, красиві, сильні, відважні, розумні українці, які б мали будувати майбутнє, виховувати дітей та жити у вільній країні.

Гіркий смуток війни вкотре торкнувся нас посмертною звісткою. На Запорізькому напрямку, в районі н.п. Малокатеринівка, мужньо виконуючи військовий обов’язок, 20 березня 2026р.,загинув наш земляк – уродженець с.Нове Село, житель с.Скорики – МОВЧАНЮК БОГДАН БОГДАНОВИЧ, 22.06.1999 р.н. – молодий, сміливий і надійний, який з січня 2023 року та до останнього подиху захищав рідну Землю, повідомляють у скориківській громаді.

Щиро співчуваємо цій невимовній втраті: молодій дружині, 8-ми річному синочку, батьку, брату, усій родині, всім близьким, побратимам та друзям. Це — глибока рана, яка розбиває серця та залишається болючим слідом назавжди.

Схиляємо голови у спільній молитві. Коли родина втрачає люблячого чоловіка, батька, сина…,а громада свого відважного Захисника, важко знайти слова втіхи та підтримки.

Молоді життя, які віддаються за свободу — це найвища і найстрашніша ціна.

Вічна пам’ять і слава Воїну, який став Ангелом-Охоронцем та низький уклін за мужність. Слава Герою Ураїни!