Вибухи на Зборівщині: у громаді  відкрили Пункт незламності

Сьогодні під час чергової атаки росії на Тернопільську область пролунали вибухи на території Зборівської громади.

У Зборові оперативно розгорнули Пункт незламності, повідомляє міський голова Руслан Максимів.

Пункт працює у приміщенні Зборівська міська рада. Тут жителі можуть:

зігрітися

зарядити мобільні пристрої

випити гарячого чаю

Місцева влада закликає зберігати спокій та за можливості повідомити рідних про свій стан.

Список укриттів (м. Зборів): 1. Коледж вул. Богдана Хмельницького 2. Управління поліції вул. Богдана Хмельницького, 42 3. Міська рада вул. Богдана Хмельницького, 24 4. Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів вул. Гоголя 17 вул. Гоголя 5. Будинок відділу освіти вул. Богдана Хмельницького, 41

КП “Зборівський водоканал” у зв’язку з надзвичайною ситуацією, просить заздалегідь набрати необхідну кількість води.