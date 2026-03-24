Тернопільщина втратила молодого захисника Віктора Остапчука

В Кременецьку   громаду надійшла трагічна звістка про те, що 23 березня 2026 року в районі н. п. Тимофіївка, Богодухівського р-ну, Харківської обл., загинув військовослужбовець, житель села Великі Млинівці, Великомлинівецького старостинського округу, головний сержант мінометної батереї другого батальйону територіальної оборони військової частини ****, молодший сержант ОСТАПЧУК Віктор Олександрович, 1993 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Віктора!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас

