У Тернополі вибухова хвиля пошкодила вікна педіатричного відділення міської лікарні №2

Сьогодні, 24 березня, о 16:51 ворожий безпілотний літальний апарат влучив в адміністративну будівлю на проспекті Степана Бандери у Тернополі.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. На місці працюють рятувальники ДСНС України.

Вибухова хвиля пошкодила вікна педіатричного підрозділу міської лікарні №2. Діти перебували в укритті, постраждалих серед них та персоналу немає. Мер подякував медикам за оперативні дії та своєчасне виведення всіх у безпечне місце.

Наслідки атаки уточнюються. Нові дані будуть оприлюднені додатково.