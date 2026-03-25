Надійні насоси для води: комфорт у кожному домі

Уявіть собі ранковий душ без перебоїв у воді, полив саду без простоїв і стабільний тиск у всіх кранах вашого будинку. Саме для цього потрібні свердловинні насоси – невтомні помічники, які забезпечують постійний потік води з колодязів, свердловин або водойм. Вони роблять життя комфортним і економлять ваш час та сили.

В інтернет-магазині Sigma ви можете насоси свердловинні купити за вигідною ціною. Це обладнання допомагає вирішити проблему низького тиску води незалежно від джерела її забору і забезпечує безперебійну роботу водопостачання у будь-яких умовах.

Переваги насосів для свердловин

Великий вибір моделей з різною потужністю: від 180 Вт до 30 кВт.

Напір від 28 до 384 м, продуктивність від 16 до 2000 л/хв.

Підходять для свердловин діаметром від 110 до 250 мм та більше.

Оптимальні рішення як для приватних будинків, так і для дачних ділянок.

На сайті sigma.ua представлено широкий асортимент насосного обладнання, що дозволяє підібрати оптимальну модель для будь-яких умов використання.

Принцип роботи свердловинного насоса

Незалежно від типу, всі свердловинні насоси виконують одне завдання – подачу чистої води або рідини з домішками з джерела у систему водопостачання. Механізм роботи:

При зниженні тиску в системі спрацьовує реле та запускає насос. Насос закачує воду зі свердловини або колодязя. Рівень води фіксується, реле вимикає насос, а зворотний клапан не дозволяє воді повертатися назад.

Такий принцип забезпечує економію електроенергії та продовжує термін експлуатації обладнання.

Види свердловинних насосів

Відцентрові

Найбільш ефективні для перекачування чистої води.

Робота базується на відцентровій силі, яка піднімає воду на потрібну висоту.

Шнекові

Підходять для води з домішками.

Вода переміщається по спіралі гвинта, що приводиться в рух двигуном.

Вібраційні

Економічний і практичний варіант.

Вода піднімається за допомогою поршня, що рухається під впливом магнітного поля.

Штангові

Ручне керування.

Перекачування води відбувається при русі поршня вгору-вниз.

Як обрати продуктивність насоса

Продуктивність визначає, наскільки насос здатний забезпечити потреби у воді. Основні фактори для розрахунку:

Кількість точок водоспоживання: весь будинок або окремі точки. Кількість людей у будинку. Витрата води у пікові години – ранкові та вечірні.

Наприклад, для сім’ї з 4 осіб оптимальна продуктивність становить 50-60 л/год. Недостатнє або надмірне використання обладнання може призвести до перегріву або переплат за електроенергію.

На що звернути увагу при виборі

Продуктивність: відповідає побутовим потребам родини.

Напір: максимальна висота водяного стовпа, з запасом для стабільності.

Потужність: для побутових потреб достатньо 1,1–1,5 кВт.

Захисні елементи: реле, фільтри для піску та глини.

Спосіб охолодження: водяне охолодження більш практичне.

Рівень шуму: важливо для встановлення поруч із житловими приміщеннями.

Чому варто купити насос для свердловини в Sigma

Великий вибір глибинних насосів для будинку та дачі.

Якісне обладнання від виробників Aquatica, Dongyin, Wetron.

Замовлення можна оформити на сайті або за телефоном, доставка по Україні.

Професійні консультації та підтримка щодо вибору та установки насосів.

Інтернет-магазин Sigma працює з 1994 року, пропонуючи більш ніж 5000 позицій інструменту та насосного обладнання. Ви завжди можете знайти все необхідне для дому, дачі або професійної роботи без переплат та зайвих витрат часу. На сайті sigma.ua представлені всі актуальні моделі насосів та додаткове обладнання.