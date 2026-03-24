Горів гуртожиток у Тернополі – деталі від ДСНС

24 березня о 11:34 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення на 8-му поверсі гуртожитку Західноукраїнського національного університету на вул. Львівській.

До місця події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники разом з адміністрацією організували евакуацію мешканців та розпочали гасіння пожежі.

В умовах щільного задимлення працювали дві ланки ГДЗС, які провели розвідку, перевірили приміщення на наявність людей і ліквідували осередок займання. Паралельно здійснювалося димовидалення з верхніх поверхів, що забезпечило безпечні умови для евакуації та роботи рятувальників.

О 11:54 пожежу локалізовано, о 12:03 — ліквідовано. Площа займання становила близько 15 м². До гасіння залучалося 18 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Причини пожежі та матеріальні збитки наразі встановлюються.