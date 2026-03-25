Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Степан Садовʼюк з Тернопільщини

Підтвердилася звістка про загибель Садов’юка Степана Олександровича, 1986 року народження, жителя села Залісці Шумської громади, повідомляє міський голова Вадим Боярський.



Він став до лав захисників, щоб боронити наше право на вільне життя. Солдат Садов’юк служив стрільцем 2-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти.



28 липня 2024 року надійшло сповіщення, що Степан Садов’юк зник безвісти. Востаннє рідні чули його голос напередодні. Степан попередив, що йде на бойове завдання, і просив обов’язково чекати на зв’язок.

Рідні чекали й сподівалися, але дива не сталося… Того дня він загинув поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.



Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника.



Вічна пам’ять і слава Герою!

