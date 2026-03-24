росія атакувала Тернопільщину: прильоти зафіксовано у Ренівській громаді

Сьогодні російська атака на Тернопільщину зачепила і село Ренів Залозецької громади. Сільський голова Андрій Нога повідомив, що пожежу на місці прильотів ворожого шахеду локалізовано.

Наразі електропостачання відсутнє по всій території громади. Відновлення енергопостачання займе тривалий час; про початок робіт мешканців повідомлять окремо.

Голова громади закликає жителів не поширювати інформацію про місця прильотів, не вказувати населені пункти та не фотографувати або знімати на відео наслідки обстрілів, щоб не допомагати ворогу.

На базі місцевої пожежної охорони розгорнуто Пункт незламності, де можна зарядити мобільні телефони та набрати питної води.

Завтра з 08:00 відбудеться засідання комісії ТЕБ і НС, за результатами якого будуть прийняті подальші рішення, про що мешканців поінформують через офіційні канали.

Андрій Нога подякував мешканцям за розуміння, витримку та відповідальність, побажав миру, спокою та сили пройти випробування разом.