Уход за когтями без стресса: советы специалистов Zootovary

Каждый владелец кошки хотя бы раз задумывался, как превратить стрижку когтей из ежедневной борьбы в спокойную рутинную процедуру. Страх поранить питомца, непонимание, какой инструмент выбрать, и капризы самого усатика часто заставляют откладывать маникюр на потом. Специалисты интернет-магазина Zootovary знают, как сделать этот процесс комфортным для обеих сторон, и готовы поделиться профессиональными секретами.

Почему важно стричь когти котам

Многие владельцы недооценивают эту процедуру, считая, что домашнему питомцу достаточно когтеточки. Однако регулярный уход необходим не только для сохранности вашей мебели, но и для здоровья самого животного. Отсутствие стрижки приводит к врастанию когтей в подушечки лап, что вызывает боль и воспаление. Слишком длинные когти мешают кошке нормально передвигаться, могут стать причиной неправильной походки и проблем с суставами. Кроме того, во время активных игр питомец может случайно травмировать вас или себя.

Как работает когтерезка для котов

Использование обычных ножниц или человеческих кусачек — грубая ошибка. Коготь кошки имеет слоистую структуру, и неправильный срез может привести к расслоению и травмированию живой ткани (пульпы). Именно поэтому необходима специализированная когтерезка для котов. Принцип ее работы основан на равномерном сдавливании и чистом срезе без крошения. Острое лезвие из качественной стали перерезает роговой слой за секунду, не создавая вибрации, которая пугает животное. Это делает процесс быстрым и комфортным.

Основные типы когтерезок

Чтобы подобрать идеальный инструмент, важно понимать их различия. Конструкция напрямую влияет на удобство использования и здоровье когтей вашего любимца. Рассмотрим самые популярные варианты, которые представлены на рынке зоотоваров:

Ножницы-секаторы (гильотинного типа). Самый распространенный вид. Коготь помещается в отверстие, а лезвие отсекает кончик при сжатии рукояток. Требуют точного позиционирования, чтобы не задеть пульпу. Когтерезки-щипцы (серповидные). Напоминают кусачки с изогнутыми лезвиями. Они более прочные и подходят для крупных и жестких когтей взрослых котов. Обеспечивают отличный контроль над силой нажатия. Гриндеры (электрические пилочки). Это современные устройства с вращающейся насадкой, которая стачивает коготь. Идеальный вариант для пугливых питомцев, так как риск травмы пульпы сведен к нулю, хотя к шуму мотора кота придется приучать постепенно. Мини-кусачки для котят. Отличаются уменьшенным размером и очень острыми, тонкими лезвиями, созданными специально для нежных коготков.

Как безопасно подстричь когти коту

Выберите момент, когда кот расслаблен (например, после сна или сытного обеда). Подготовьте инструмент и вату с антисептиком на случай случайного ранения. Возьмите лапу и легким нажатием на подушечку заставьте когти выдвинуться. Действуйте уверенно, но спокойно. На свету хорошо видна розовая зона — это пульпа с кровеносными сосудами. Отступайте от нее 2–3 мм и отрезайте кончик строго под тем углом, как растет коготь. Не забывайте хвалить питомца и давать лакомство после каждого успешного сеанса.

Если сомневаетесь в своих силах, лучше всего обратиться к ветеринару. Здоровье и спокойствие вашей кошки важнее всего.