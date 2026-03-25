Сушіння деревини: ключ до якості та довговічності матеріалу

Процес сушіння деревини є одним із найважливіших етапів підготовки пиломатеріалів до використання. Саме завдяки правильному видаленню вологи матеріал набуває стабільності, міцності та довговічності.

Щоб отримати гарантований результат, варто обрати професійне сушіння деревини, яке виконується із застосуванням сучасних технологій та суворого контролю параметрів обробки.

Що таке сушіння деревини та навіщо воно потрібне

Сушіння деревини — це гідротермічна обробка, під час якої з матеріалу видаляється зайва волога. У результаті деревина:

стає придатною для будівництва та виробництва;

відповідає стандартам якості;

зберігає форму та розміри;

набуває стійкості до зовнішніх впливів.

Без якісної сушки дерево може деформуватися, тріскатися або втрачати свої експлуатаційні властивості.

Як відбувається процес сушіння пиломатеріалів

Компанія «Древо-Харків» використовує сучасні сушильні камери з примусовою циркуляцією повітря. Основні етапи процесу:

Завантаження деревини в сушильну камеру Нагрівання повітря через калорифери Циркуляція гарячого повітря вентиляторами Контроль температури та вологості Поступове видалення вологи

У камерах передбачені різні режими сушіння, що дозволяє враховувати:

породу деревини;

товщину матеріалу;

початковий рівень вологості.

У результаті досягається оптимальний показник вологості — 10–12%.

Камерна vs природна сушка

Існує два основних способи сушіння:

Природне сушіння

займає багато часу (місяці або роки);

залежить від погодних умов;

не гарантує стабільної якості.

Камерне сушіння

значно швидше;

контрольований процес;

рівномірне висихання;

мінімальний ризик дефектів.

Саме тому професійна камерна сушка є стандартом у сучасній деревообробці.

Переваги сушіння деревини

Правильно висушена деревина має низку важливих переваг:

підвищення міцності матеріалу;

запобігання деформаціям;

стабільність розмірів і форми;

зменшення ваги;

покращення зовнішнього вигляду;

захист від грибків, комах і гниття.

Де використовується висушена деревина

Після сушіння матеріал готовий до широкого застосування:

будівництво житлових і комерційних об’єктів;

монтаж підлогових покриттів;

внутрішнє оздоблення;

виготовлення меблів;

виробництво декоративних елементів;

паперова та картонна промисловість.

Кому потрібна послуга сушіння

Послуга актуальна для:

будівельних компаній;

виробників меблів;

столярних майстерень;

дизайнерів інтер’єру;

приватних забудовників.

Чому варто обрати «Древо-Харків»

Компанія має значний досвід у сфері деревообробки та пропонує комплексні рішення.

Основні переваги:

власне виробництво;

сучасне обладнання;

широкий асортимент продукції;

контроль якості на кожному етапі;

конкурентні ціни (від 2000 грн/м³);

власна доставка по Україні.

Асортимент продукції компанії

У «Древо-Харків» представлено понад 3000 товарних позицій, серед яких:

євровагонка;

блок-хаус;

імітація бруса;

дошка підлоги та терасна дошка;

планкен різних типів;

брус та обрізна дошка;

декоративні елементи;

захисні засоби для деревини.

Сушіння деревини — це не просто технологічний етап, а основа якості майбутнього виробу. Від правильності цього процесу залежить довговічність, естетика та надійність дерев’яних конструкцій.

Обираючи професійні послуги сушіння, ви інвестуєте у якість, яка працює роками.