Болюча втрата для усіх, – на війні загинув Сергій Позьомко з Тернопільщини

Маємо втрату на передовій. Загинув воїн із Великих Гаїв Сергій Анатолійович Позьомко (1993 р.н.), повідомляє Голова Великогаївської громади Олег Кохман.

Життя чоловіка обірвали важкі бої на Харківщині ще у січні цього року. Проте до сьогодні родина жила надією, що Сергій живий. На жаль, підтвердилося найстрашніше.

Болюча втрата для усіх нас, а, особливо, для сімʼї, маленького синочка Дмитрика, який знає, що його ТАТО – Герой та захисник.

Від себе та всієї Великогаївської громади висловлюю співчуття дружині Любові, синочкові Дмитрику, матері Галині, бабусі Явдокії, братам Василю, Андрію, Роману, сестрі Надії та всій родині.

Світла пам’ять про Сергія назавжди залишиться в літописі нашої громади та в серцях кожного, хто його знав.

Про зустріч та похорон воїна повідомимо додатково.

Співчуття всім, чиї рідні загинули сьогодні. Немає безпечних міст чи сіл у цій війні.